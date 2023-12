Unbekannte dringen in Reutlinger Schule ein und zünden dort Feuerwerkskörper

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Unbekannte sind am Mittwochabend in ein Schulgebäude in der Reutlinger Werastraße eingedrungen und haben darin randaliert. Das berichtet die Polizei. Kurz nach 21.30 Uhr war ein Brandalarm bei der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eingegangen. Als die Einsatzkräfte daraufhin zu der Schule am Georgenberg ausrückten, stellten sie eine offenstehende Tür an einem Nebengebäude und eine Rauchentwicklung darin fest.

Offenbar hatten sich Unbekannte auf noch ungeklärte Weise Zutritt zum Inneren verschafft, dort Feuerwerkskörper gezündet und ein Schild beschädigt. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten im Einsatz. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100 Euro. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.