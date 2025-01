Unbekannte brechen in zwei Wohnhäuser in Rommelsbach ein

Ein Unbekannter ist in eine Gaststätte in Reutlingen eingebrochen.

REUTLINGEN. In zwei nebeneinanderliegende Wohnhäuser in der Mähderstraße im Stadtteil Rommelsbach sind Unbekannte am Donnerstagnachmittag eingebrochen. Zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher im ersten Fall über die Terrassentüre, im anderen Gebäude über ein Fenster jeweils gewaltsam Zutritt zu den Häusern, in denen sie in der Folge in allen Stockwerken sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlten.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte ihnen dabei Schmuck von noch nicht bekanntem Wert in die Hände gefallen sein, mit dem sie unerkannt flüchteten. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)