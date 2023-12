Unbekannte brechen in Nehren einen Zigarettenautomaten und einen Schuppen auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Einbrecher haben in der Nacht zum Freitag in der Bahnhofstraße in Nehren ihr Unwesen getrieben. Am Freitagmorgen, gegen 7.45 Uhr, wurde der Polizei der Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße gemeldet. Unbekannte hatten diesen aufgebrochen und ausgeplündert. Kurze Zeit später alarmierte eine Zeugin die Polizei. Diese hatte im Bereich eines dortigen Jugendhauses ebenfalls einen aufgebrochenen und leeren Zigarettenautomaten entdeckt. Zudem stellten die Beamten eine aufgebrochene Tür an einem Geräteschuppen auf einem angrenzenden Gartengrundstück fest, berichtet die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus diesem nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Gomaringen ermittelt. (pol)