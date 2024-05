Unbekannte brechen Auto in Metzingen auf und stehlen Aktentasche

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Auf der Parkfläche P1 in der Friedrich-Herrmann-Straße haben Unbekannte am Freitagnachmittag zwischen 17.35 und 18.35 Uhr ein Auto aufgebrochen. Die Täter schlugen laut Polizei mit einem bislang unbekannten Werkzeug eine Seitenscheibe eines Cupra Ateca ein und entwendeten eine sich im PKW befindliche Aktentasche. In der Aktentasche befanden sich Elektrogeräte und diverse Unterlagen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf circa 500 Euro. (pol)