Trotz Blaulicht: Autofahrerin in Mössingen kracht in Rettungswagen

MÖSSINGEN. Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Donnerstagnachmittag auf der B27 zugetragen. Eine 33 Jahre alte Fahrerin eines Renault Megane befuhr gegen 13.45 Uhr die Sebastiansweiler Straße und bog bei grüner Ampel nach links in die Bundesstraße ein. Hierbei übersah sie einen 23-jährigen Fahrer eines Rettungswagens der Marke Mercedes Benz, der mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Ampel bei Rot in Fahrtrichtung Tübingen überquerte.

Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge kam es glücklicherweise zu keinen Verletzten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird in der Summe auf circa 45.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (pol)