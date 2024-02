Trockner und Waschmaschine brennen in Tübinger Mehrfamilienhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zum Brand im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses sind die Einsatzkräfte am Sonntagmittag in der Justinus-Kerner-Straße ausgerückt. Gegen 13.15 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, weil aus einem Kellerraum dichter, schwarzer Rauch aufstieg. Vor Ort stellte sich heraus, dass derzeitigen Ermittlungen zufolge ein Wäschetrockner wohl aufgrund eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen war, die in der Folge auch eine nebenanstehen Waschmaschine in Brand gesetzt hatten. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen rasch löschen. Beide Geräte wurden durch den Brand allerdings vollkommen zerstört.

Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (pol)