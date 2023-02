Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Zu einem Brand im Keller einer Doppelhaushälfte sind am Montagabend die Rettungskräfte in die Straße Im Wengertacker ausgerückt, berichtet die Polizei. Dort war gegen 19.45 Uhr ein Trockner in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte das Feuer rasch löschen. Die Bewohner hatten das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (pol)