Trickdiebstahl in Metzinger Outletcity: Mehrere Hundert Euro erbeutet

METZINGEN. Mehrere hundert Euro haben zwei bislang nicht identifizierte Männer bei einem Diebstahl in der Outletcity in der Reutlinger Straße am Freitagabend erbeutet. Gegen 19 Uhr betraten die beiden Täter das Ladengeschäft, wobei einer der beiden Männer Kaufinteresse vortäuschte und sich umfangreich vom Personal beraten ließ. Der zweite Mann wollte sich zeitgleich Geld wechseln lassen und übergab hierbei absichtlich einen anderen Geldbetrag als den von ihm angeblich selbst gezählten.

Währenddessen wurde die Verkäuferin erneut durch den ersten Täter gezielt abgelenkt, sodass es dem zweiten Mann gelang, unbemerkt in die Kasse zu greifen und hierbei mehrere Geldscheine zu entwenden. Der Fehlbestand in der Kasse wurde jedoch erst später durch die Mitarbeiter festgestellt, als die Männer den Verkaufsraum bereits verlassen hatten. Der erste Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 160 Zentimeter groß, rund 50 Jahre alt, dunklerer Teint, korpulente Figur, Dreitagebart, trug schwarze Mütze.

Der zweite Mann soll etwa 40 Jahre alt und rund 170 Zentimeter groß sein. Er war dunkel gekleidet und wird ebenfalls als korpulent beschrieben. Zudem soll auch er einen etwas dunkleren Teint und einen Dreitagebart haben. Zeugen, die Angaben zur Tatbegehung oder den beiden unbekannten Männern machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/924-0 mit dem Polizeirevier Metzingen in Verbindung zu setzen. (pol)