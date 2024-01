Transporter gerät in Gegenverkehr in Trochtelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Ein Leichtverletzter und zwei vermutlich schrottreife Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der L 385 kurz vor dem Ortseingang von Hausen ereignet hat. Ein 38-Jähriger war gegen 6.20 Uhr bei winterlichen Straßenbedingungen mit seinem Nissan Transporter auf der Landesstraße von Mägerkingen kommend unterwegs. Vor dem Ortseingang Hausen verstärkte sich die Glätte aufgrund des gefrierenden Regens, weshalb er seine Geschwindigkeit weiter verringerte. In der Rechtskurve vor dem Ortsbeginn verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, wobei das Heck des Transporters nach links ausbrach und seitlich gegen einen entgegenkommenden Audi A4 eines 59-Jährigen krachte, der keinerlei Chancen mehr hatte, zu reagieren. Beide Fahrer wurden im Anschluss von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht und ambulant behandelt. Während der Nissan-Fahrer unverletzt bleib, erlitt der Fahrer des Audi leichte Verletzungen. Beide Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von 15.000 Euro beim Nissan und 20.000 Euro beim Audi entstanden war, mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. (pol)