Traktorfahrer in Gammertingen streift vorbeifahrenden Zug

GAMMERTINGEN. Bei Mulch-Arbeiten parallel zur Bahnstrecke Gammertingen-Münsingen hat ein Traktorfahrer am Dienstag kurz nach 17.15 Uhr mit seinem Arbeitsgerät einen Zug gestreift und erheblichen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, schwenkte der 73-Jährige auf einem Kiesweg beim Einfahren seines Mulchgeräts in die Transportposition in den Gleisbereich, als ein Personenzug vorbeifuhr. Der Lokführer leitete eine Vollbremsung ein, das Gerät streifte jedoch den Zug an der Seite, es entstand Sachschaden in Höhe von vermutlich mehreren tausend Euro. Der Schaden am landwirtschaftlichen Gefährt wird auf rund 8.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand. Die Bahnstrecke war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 20 Uhr gesperrt. Gegen den 73-Jährigen wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. (pol)