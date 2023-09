Traktor prallt in Trochtelfingen gegen Triebwagen eines Zuges

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 26.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag an einem Bahnübergang zwischen Trochtelfingen und Haid entstanden. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 82-Jähriger gegen 9.40 Uhr mit seinem Traktor auf einem landwirtschaftlichen Weg kurz nach dem Ortsausgang von Trochtelfingen in Richtung B313 unterwegs. An einem unbeschrankten Bahnübergang übersah er offenbar einen von Trochtelfingen in Richtung Haid fahrenden Triebwagen und stieß mit diesem zusammen.

Weder der Traktorlenker noch der 54-jährige Triebwagenfahrer, ein weiterer Bahnmitarbeiter und fünf Passagiere, die sich darin befanden, wurden verletzt. Der Traktor musste abgeschleppt werden. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten musste die Bahnstrecke für rund 1,5 Stunden gesperrt werden. (pol)