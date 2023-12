Traktor in Betzingen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLIGNEN. Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen in Betzingen einen Traktor gestohlen. In der Zeit zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Donnerstag, 13.30 Uhr, entwendete der Täter den roten Schlepper der Marke INTER HARV-IHC, der in einem Schuppen an der Wannweiler Straße abgestellt war. An dem Fahrzeug war zur Tatzeit das Kennzeichen RT-XT 82 angebracht. Außerdem ließ der Kriminelle aus dem Schuppen einen Holzspalter mitgehen. Zeugenhinweise zum Verbleib des Traktors nimmt der Polizeiposten Reutlingen-West unter der Telefonnummer 0712193940 entgegen. (pol)