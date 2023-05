Technischer Defekt löst Brand in Tübinger Mehrfamilienhaus aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Freitag, gegen 17 Uhr, wurde der Leitstelle der Feuerwehr, in Tübingen, Hölderlinstraße, eine Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei konnte aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Obergeschoß starker Brandgeruch und dichte Rauchentwicklung festgestellt werden. Sehr schnell stellte sich heraus, dass in der Küche eine Waschmaschine infolge technischem Defekt in Brand geraten war und sich das Feuer auf die gesamte Küche ausbreitete.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr zerbrach lediglich eine Fensterscheibe und die Wohnung wurde verrußt. Die Waschmaschine wurde aus dem Fenster geworfen und außerhalb gelöscht. Nach Beendigung der Löscharbeiten stellte die Feuerwehr eine Hitzequelle im Deckenbereich fest. Die Decke wurde heruntergerissen und Glutnester gelöscht.

Die Wohnung ist momentan nicht bewohnbar. Ein 64-jähriger Bewohner welcher das Feuer selbst löschen wollte wurde vom Rettungsdienst mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Die Feuerwehr Tübingen war mit 64 Einsatzkräften vor Ort.