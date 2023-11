Tübinger Gastwirt erwischt Einbrecher auf frischer Tat

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Einbrecher ist in der Nacht zum Sonntag auf frischer Tat überrascht worden. Der Unbekannte hebelte zunächst die Türe des Hintereingangs einer Gaststätte in der Reutlinger Straße auf und gelangte hierüber in das Untergeschoss des Gebäudes. Nachdem er alles durchwühlt hatte, begab er sich in das Erdgeschoss, in welchem er vom dort schlafenden Betreiber des Lokals überrascht wurde.

Bei der folgenden Auseinandersetzung erlitten sowohl der Gastwirt als vermutlich auch der unbekannte Täter leichte Verletzungen. Aufgrund der Gegenwehr gelang es dem Einbrecher schließlich noch vor dem Eintreffen der Polizei ohne Beute zu flüchten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und wird hierbei von Kriminaltechnikern unterstützt. (pol)