Tübingen: Autofahrer unter Drogen flieht vor der Polizeikontolle

TÜBINGEN. Mehreren Anzeigen sieht ein 21-Jähriger entgegen, der am Sonntagmorgen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist. Der Mann war gegen 6.45 Uhr mit seinem Mazda in eine Kontrollstelle in der Tübinger Südstadt gefahren und sollte dort überprüft werden. Statt jedoch den Weisungen der Beamten Folge zu leisten, beschleunigte er sein Fahrzeug stark und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Hechinger Straße in Richtung Hechingen davon. Im weiteren Verlauf fuhr der 21-Jährige zunächst auf die B 27 auf und verließ die Bundesstraße wieder an der Abfahrt »Pulvermühle« nach Dußlingen. Im dortigen Kreisverkehr schaltete er das Licht seines Fahrzeuges komplett aus und fuhr in Richtung Industriegebiet weiter. An der Einmündung Kreßbacher Straße/Kappelstraße kam es beinahe zur Kollision mit einem dort mit eingeschaltetem Blaulicht stehenden Streifenwagen.

Der Mann fuhr weiter mit stark überhöhter Geschwindigkeit über den Hindenburgplatz und die Wilhelm-Herter-Straße in Richtung Blumenstraße. In der Hechinger Straße in Dußlingen kam es erneut beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen. Der Mann konnte schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da sich bei ihm Hinweise auf den Einfluss berauschender Substanzen ergaben, musste er sich nach einem positiven Schnelltest einer Blutprobe unterziehen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 21-Jährigen gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (pol)