Streit zwischen Autofahrer und Fußgänger in Reutlingen eskaliert

REUTLINGEN. Am Samstagabend ist es in der Kanzleistraße zu einem Vorfall im Straßenverkehr gekommen. Gegen 21.05 Uhr fuhr ein 44-Jähriger in seinem Dacia Duster in Richtung Stadtzentrum. Zur selben Zeit war eine vierköpfige Personengruppe im Begriff, die Fahrbahn auf Höhe der Einmündung Klosterstraße zu überqueren. Hierbei kam es zum Kontakt zwischen dem Dacia und einem 21-jährigen Fußgänger, der sich dadurch leicht verletzte.

In der Folge gerieten der 44-Jährige und der 21-Jährige in Streit, wobei der Fußgänger dem Dacia-Fahrer zwei Faustschläge ins Gesicht versetzt haben soll. Eine medizinische Versorgung der beiden Beteiligten vor Ort durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen bezüglich eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung aufgenommen. (pol)