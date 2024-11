Streit im Reutlinger Listpark: Unbekannter zückt Messer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Polizei ermittelt nun in dem Fall. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/DPA Die Polizei ermittelt nun in dem Fall. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/DPA

REUTLINGEN. Aus noch unbekannten Gründen ist es am Montagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, im Listpark zu einem handfesten Streit zwischen einem 32-Jährigen und einer Gruppe junger Männer gekommen. Dabei soll laut Polizei einer der Unbekannten den 32-Jährigen mit einem Messer am Finger verletzt haben. Nach der Auseinandersetzung flüchtete die Gruppe in Richtung Innenstadt. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde der 32-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (pol)