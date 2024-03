Streit auf Geburtstagsfeier in Oferdingen: Zwei Frauen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-OFERDINGEN. Zu einem Einsatz von Polizei und Rettungskräften kam es in der Nacht auf Sonntag in Oferdingen in der Mittelstädter Straße aufgrund einer Auseinandersetzung bei einer Geburtstagsfeier.

Im Verlauf der Feier legte die 27-jährige Beschuldigte ihr Kleinkind zum Schlafen in ihr Fahrzeug, welches vor dem Haus abgestellt war. Etwas später wurde sie von Anwesenden darauf angesprochen, dass ihr Kind im Auto schreien bzw. weinen würde. Die bereits sehr alkoholisierte 27-jährige Mutter begab sich zum Fahrzeug und setzte sich auf den Fahrersitz, weshalb von den Gästen angenommen wurde, dass sie wegfahren will.

Getreten und gestoßen

Eine Partybesucherin versuchte hierauf der alkoholisierten Mutter den Fahrzeugschlüssel abzunehmen, wobei es zu einem Gerangel kam. Im Verlauf schlug die 27-Jährige die junge Frau und stieß sie gegen den Pkw. Eine zur Hilfe eilende weitere junge Frau wurde von der alkoholisierten Mutter sogleich gegen das Schienbein getreten.

Beide verletzte Frauen kamen mit dem Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik. Die 27-Jährige und ihr Kleinkind wurden nach Beendigung der Maßnahmen von ihrer Mutter, welche durch die Polizei verständigt wurde, abgeholt. (pol)