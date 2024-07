Mit sechs Ja-Stimmen schickt der Oferdinger Bezirksgemeinderat Ute Stähle in eine zweite Amtszeit. Peter Lauer, der in der Kommunalwahl drei Stimmen mehr erreicht hatte, unterliegt mit vier Stimmen.

Der Bezirksgemeinderat Oferdingen ist vereidigt worden. Ute Stähle (Mitte vorn) bleibt Bezirksbürgermeisterin. Foto: Anja Weiß Der Bezirksgemeinderat Oferdingen ist vereidigt worden. Ute Stähle (Mitte vorn) bleibt Bezirksbürgermeisterin. Foto: Anja Weiß

