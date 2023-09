Streaming-Betrug im Kreis Reutlingen: Weiterer Verdächtiger in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Im Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des gemeinschaftlichen, banden- und gewerbsmäßigen Computerbetrugs im Zusammenhang mit illegalem Stream-Sharing von Pay-TV-Angeboten befindet sich ein weiterer Beschuldigter in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, waren im Zuge eines unter der Federführung der Kriminalpolizeidirektion Esslingen durchgeführten Einsatzes bereits am Dienstag zahlreiche Wohnobjekte durchsucht und sieben Personen festgenommen worden, von denen fünf in Untersuchungshaft kamen.

Ein weiterer Beschuldigter, gegen den die Staatsanwaltschaft Tübingen bereits einen Haftbefehl erwirkt hatte, wurde am Mittwochabend von Einsatzkräften der Grenzpolizeiinspektion Pieding nahe der österreichischen Grenze kurz nach der Einreise ins Bundesgebiet festgestellt und festgenommen. Nachdem der zuständige Haftrichter am Donnerstag den Haftbefehl gegen den 50-jährigen Deutschen aus Reutlingen in Vollzug gesetzt hatte, befinden sich nun insgesamt sechs Personen in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen gegen die Nutzer der illegalen Streaming-Dienste schreiten voran. Auch sie müssen sich strafrechtlich wegen Computerbetrugs verantworten. (pol)