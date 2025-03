Stinkender Rauch in Holzelfinger Firmengebäude löst Großeinsatz aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-HOLZELFINGEN. Aufgrund einer Rauchentwicklung in einem Firmengebäude in der Rosenstraße in Lichtenstein-Holzelfingen sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht zum Freitag nach Holzelfingen ausgerückt. Gegen 0.20 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung von einem Zeugen auf den geruchsintensiven Rauch aufmerksam gemacht worden, der aus dem dortigen Gebäude austrat. Das berichtet die Polizei. Die Feuerwehr, die daraufhin mit sieben Fahrzeugen und 34 Feuerwehrleuten anrückte, überprüfte das Gebäude und stellte neben dem Rauch eine erhöhte Kohlenstoffmonoxidkonzentration im Heizraum fest. Offenbar war es bei der Verbrennung des Heizöls zu einem technischen Fehler gekommen, der zu der Rauchentwicklung führte. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war mit einem Fahrzeug und zwei Sanitätern vor Ort. (dpa)