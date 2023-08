Starke Rauchentwicklung in Lagerschuppen: Großeinsatz am Schloss Lichtenstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Augenscheinlich ein technischer Defekt hat am Samstagmorgen hohen Sachschaden an einem Lagerschuppen in Lichtenstein verursacht, teilte die Polizei mit. Gegen 06.40 Uhr kam es in einem gemeinschaftlichen Lagerschuppen des Abenteuerparks und der Schlossschenke beim Schloss Lichtenstein zu einer Rauch- und ausbreitenden Glutentwicklung. Durch einen Passanten wurde bei der Rettungsleitstelle eine starke Rauchentwicklung und Brandgeruch mitgeteilt.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte kein offener Brand festgestellt werden. Beim jetzigen Stand der Ermittlungen wird von einem technischen Defekt an einer Maschine ausgegangen. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. (pol)