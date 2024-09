Smartfahrer baut unter Alkohol und Drogen Unfall in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein 42-Jähriger musste nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Sondelfinger Straße seinen Führerschein abgeben. Der Mann war gegen 18 Uhr mit einem Smart auf der Straße von Sondelfingen in Richtung Stadtmitte Reutlingen unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Kruppstraße prallte er mit dem Wagen gegen das Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Vivaro. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davorstehenden Mercedes geschoben. Der 42-Jährige wurde dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Die Hinzuziehung des Rettungsdienstes lehnte er ab.

Fahrer muss Führerschein abgeben

Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest lieferte einen vorläufigen Wert von rund 1,1 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Er musste daher im Anschluss eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Schaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Der Smart und der Opel mussten abgeschleppt werden. (pol)