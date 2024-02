Siebenjähriger wird in Eningen von Auto angefahren und verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Am Samstagnachmittag ist ein sieben Jahre alter Junge in Eningen auf die Straße getreten und dort von einem Auto erfasst worden. Das berichtet die Polizei. Gegen 14.45 Uhr befuhr der 76-jährige Fahrer eines Ford die Wengenstraße, als der Junge zwischen parkenden Fahrzeugen hervor auf die Fahrbahn gelangte. In der Folge wurde dieser von dem Ford erfasst und dadurch gegen einen geparkten Pkw gestoßen.

Der Siebenjährige wurde verletzt und vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Zur Schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallumstände hat die Verkehrspolizei Tübingen aufgenommen. (pol)