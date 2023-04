Siebenjährige in Pliezhausen angefahren - Fahrerin beschimpft Kind und flüchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Ein sieben Jahre altes Kind ist am Montagmittag laut Polizei von einem Pkw angefahren und leicht verletzt worden. Ohne sich um das Mädchen zu kümmern, ist die Verursacherin im Anschluss davongefahren. Die Siebenjährige und eine Freundin waren gegen 13 Uhr zu Fuß in der Ortsmitte von Pliezhausen unterwegs. Hierbei wurde das Mädchen entweder in der Wilhelmstraße oder der nahegelegenen Einmündung Esslinger-/Sedanstraße von einem schwarzen Pkw am Arm touchiert. Die Fahrerin sei im Anschluss ausgestiegen, hätte die Kinder beschimpft und sei im Anschluss in die Sedanstraße weitergefahren. Über das Fahrzeug liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Die gesuchte Fahrerin soll orangefarbene Haare haben. Der Polizeiposten Pliezhausen bittet unter Telefon 07127/7340 um sachdienliche Hinweise. (pol)