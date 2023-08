Sie gaben vor, taubstumm zu sein: Betrüger in Engstingen entlarvt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Männer wegen Verdacht des Betruges wurde am Samstagnachmittag von Beamten des Polizeirevier Pfullingen eingeleitet. Nach bisherigen Ermittlungen zeigten die beiden Beschuldigten gegen 16.45 Uhr auf dem Supermarktplatz in der Keltenstraße einem 50-Jährigen ein Schreiben mit Spendenaufruf für einen gemeinnützigen Verein für Taubstumme vor. Der hilfsbereite 50-Jährige händigte den beiden vorgeblich ebenfalls taubstummen Personen einen kleinen Geldbetrag aus und trug sich in eine Liste ein.

Da eine Zeugin ebenfalls auf die beiden vermeintlichen Bettler aufmerksam wurde und sich das Kennzeichen von deren Pkw merkte, konnte dieser von einer Polizeistreife fahrend angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass die beiden Männer im Alter von 20 und 21 Jahren in betrügerischer Absicht Gelder erlangt hatten. Ob und wie viele weitere Geschädigte es gibt, müssen nun die Ermittlungen klären. Das Spendengeld im mittleren zweistelligen Bereich wurde beschlagnahmt und die Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. (pol)