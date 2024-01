Seniorin prallt in Tübingen mit Auto gegen Baum

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend musste die Anschlussstelle Tübingen-Nord der B27 aus Richtung Stuttgart für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Eine 78-Jährige befuhr gegen 17.40 Uhr mit ihrem VW Lupo die Bundesstraße aus Richtung Stuttgart kommend und wollte die B27 an der Anschlussstelle Tübingen-Nord verlassen. Dabei verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen, kam mit diesem von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Seniorin, die nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt blieb, wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Nach Abschluss der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten konnte die Sperrung der Anschlussstelle gegen 19 Uhr wieder aufgehoben werden. (pol)