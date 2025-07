Seniorin missachtet Vorfahrt in Ofterdingen - zwei Verletzte

Beide Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

OFTERDINGEN. Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Einmündung Mössinger Straße / L385 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 73-Jährige wollte gegen 18.45 Uhr mit einem VW Golf von der Mössinger Straße aus nach links auf die Landesstraße in Richtung Mössingen einbiegen.

Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 32-Jährigen, die mit einem VW up! in Richtung B27 unterwegs war. Beide Frauen wurden zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. (pol)