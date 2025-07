Seniorin missachtet Vorfahrt in Ofterdingen

Beide Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

OFTERDINGEN. Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Einmündung Mössinger Straße / L385 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 73-Jährige wollte gegen 18.45 Uhr mit einem VW Golf von der Mössinger Straße aus nach links auf die Landesstraße in Richtung Mössingen einbiegen.

Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 32-Jährigen, die mit einem VW up! in Richtung B27 unterwegs war. Beide Frauen wurden zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. (pol)