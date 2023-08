Sekundenschlaf führt zu Autounfall bei Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Sekundenschlaf dürfte ersten Ermittlungen zufolge der Grund für einen Verkehrsunfall sein, bei dem am Samstagnachmittag ein Schaden von circa 15.000 Euro entstanden ist. Ein 59-jähriger Nissanfahrer befuhr die B313 von Metzingen kommend in Richtung Grafenberg und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er in die Leitplanke fuhr.

Nach derzeitigem Stand wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die im Nissan mitfahrenden 6- und 10 Jahre alten Kinder wurden durch den Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Das verunfallte und nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst versorgt. (pol)