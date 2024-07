Sechsjähriger büxt aus: Allein auf Bahnreise von Metzingen nach Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZUINGEN/REUTLINGEN. Kurzzeitig vermisst worden ist am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr ein 6-Jähriger Junge in Metzingen. Das berichtet die Polizei. Der Junge war zusammen mit seiner 29 Jahre alten Mutter in Metzingen am Bahnhof unterwegs und entschied sich spontan, den Zug in Fahrtrichtung Reutlingen zu besteigen, um seinem Freiheitsdrang nachzukommen, heißt es in einem Bericht der Polizei. Bahnreisende wurden auf den Alleinreisenden aufmerksam und überredeten ihn, in Reutlingen auszusteigen, wo er der hinzugerufenen Streifenbesatzung des Polizeireviers Reutlingen übergeben wurde. Diese organisierten anschließend eine schnelle Familienzusammenführung, über die alle Beteiligten glücklich waren. (pol)