Scooter-Fahrer verletzt sich in Reutlingen

REUTLINGEN. Ein Verkehrsunfall mit einer verletzen Person hat sich am Samstag gegen 1.45 Uhr an der Kreuzung Ringelbachstraße / Bellinostraße ereignet. Ein 45-Jähriger befuhr laut Polizei mit einem E-Scooter den Gehweg der Ringelbachstraße in Fahrtrichtung Markwasen, als er stürzte und sich hierbei nach derzeitigem Stand schwere Verletzungen zuzog.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 45-Jährige unter Alkoholbeeinflussung stand, weshalb ihm eine Blutprobe abgenommen wurde. Der Fahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt, bevor er in ein Krankenhaus transportiert wurde. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. (pol)