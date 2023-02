Schwerverletzter nach Unfall in Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Schwere Verletzungen hat ein Senior bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag erlitten. Ein 24-Jähriger war kurz nach 12.30 Uhr mit einem VW Lupo auf der Hauptstraße von Auingen herkommend unterwegs. Im Anschluss wollte er nach links auf die L 230 in Richtung Böttingen abbiegen. Hierbei nahm er dem 74 Jahre alten Mann die Vorfahrt, der mit seinem dreirädrigen Fahrzeug der Marke CAN-AM Bombardier die Landstraße in Richtung Münsingen befuhr. Der 74-Jährige wurde durch die Kollision von seinem Gefährt abgeworfen und blieb auf der Fahrbahn liegen. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden, teilt die Polizei mit.

Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich einer ersten Schätzung nach auf über 10.000 Euro belaufen. Sie mussten abgeschleppt werden. (pol)