Bei Münsingen von der Straße abgekommen: Fahrerin überschlägt sich mit Auto

MÜNSINGEN. Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Montagabend erlitten. Die 20-Jährige befuhr gegen 18.15 Uhr mit einem Peugeot 206 die K 6769 von Münsingen in Richtung Buttenhausen. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit geriet die junge Frau in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich einmal in der angrenzenden Böschung. Das Fahrzeug blieb im Anschluss auf dem Dach liegen. Die Verunglückte konnte sich selbstständig aus ihrem Auto befreien. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die 20-Jährige.

Ihr Peugeot musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. (pol)