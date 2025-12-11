Schwerer Unfall bei Reutlingen: Eine Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Kurz vor 20 Uhr hat sich am Mittwochabend ein schwerer Unfall auf der B313 zwischen Reutlingen und Metzingen ereignet. Das teilte ein Polizeisprecher dem GEA auf Anfrage mit. Kurz vor Sondelfingen war eine Frau mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und landete am Waldrand. Die Fahrerin konnte ihr Auto nicht mehr verlassen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Die B28 war zeitweise voll gesperrt. (ifi)