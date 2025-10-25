Schwerer Unfall auf B465: Seeburger Steige wieder geöffnet

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Einen schweren Verkehrsunfall gab es am Samstagabend auf der Bundesstraße 465 zwischen Münsingen und Seeburg. Gegen 18.30 Uhr sind in der Seeburger Steige zwei Fahrzeuge aus den Landkreisen Biberach und Reutlingen zusammengestoßen. Vor Ort waren zwei Rettungstransportwagen und die Münsinger Feuerwehr Stadtmitte mit 21 Einsatzkräften.

Von Münsingen kommend, setzte der Unfallverursacher zum Überholen eines Pkws an. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der Fahrer und seine Beifahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Seit Samstagabend 21.15 Uhr ist die Seeburger Steige wieder für den Verkehr freigegeben. (GEA)