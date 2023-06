Schwerer Motorradunfall auf der B27 bei Walddorfhäslach

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Am Samstagmittag ist es auf der B 27 zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 35-jähriger Mann befand sich gegen 12.35 Uhr mit einem ausgeliehenen Motorrad der Marke Aprilia auf einer Probefahrt und fuhr auf der rechten von zwei Fahrspuren in Richtung Stuttgart. Hierbei geriet er auf die linke Fahrspur, wo er gegen die Beifahrertüre des VW Golf eines 25-jährigen Mannes prallte, der in diesem Moment im Begriff war das Zweirad zu überholen.

Der 35-Jährige wurde durch die Kollision über die Motorhaube des Autos und anschließend gegen die Mittelleitplanke geschleudert. Der Zweiradfahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Das führerlose Motorrad fuhr am bremsenden Pkw vorbei und prallte ebenfalls in die Mittelleitplanke. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt. Für die anschließende Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge musste die linke Fahrspur der B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr war zur Unterstützung mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort. (pol)