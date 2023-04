Schwerer Autounfall bei Metzingen - Großeinsatz von Hilfskräften

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

METZINGEN. Am Sonntagabend hat sich an der Abfahrt der B28 auf die B312 bei Metzingen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Erkenntnissen der Polizei verlor gegen 20.35 Uhr ein 22 Jahre alter Mann aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er war mit seinem VW Scirocco auf der B28 aus Richtung Urach unterwegs und wollte auf die B312 in Richtung Riederich abfahren.

Hierbei kam er in der Rechtskurve geradeaus von der Fahrbahn ab, fuhr entlang der Böschung und prallte gegen eine Hinweistafel. In der Folge geriet er zurück auf die Fahrbahn und fuhr mit großer Wucht auf den Jeep Wrangler eines vorausfahrenden 62-Jährigen auf. Dieser wurde gegen die Leitplanke gedrückt und noch mehrere Meter von dem Scirocco geschoben, bevor beide Autos zum Stehen kamen.

17 Feuerwehrleute im Einsatz

Der Rettungsdienst brachte den 22-Jährigen in ein Krankenhaus, der 62-Jährige blieb unverletzt. Der VW wurde, nachdem die Fahrzeuge mithilfe eines Krans angehoben und geborgen werden konnten, abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 30.000 Euro. Die Feuerwehr rückte mit einem Rüstzug und 17 Feuerwehrleuten zur Unfallstelle aus. Zur Reinigung der Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Die Abfahrt der Bundesstraße war bis gegen 23.30 Uhr voll gesperrt. (pol)