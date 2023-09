Schwer verletzter Motorradfahrer bei Münsingen: Einsatz des Rettungshelikopters

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Mit einem Rettungshubschrauber musste ein 43 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der K6769 ins Krankenhaus geflogen werden. Der Mann war gegen 13.30 Uhr mit seiner Suzuki GSX-R auf der Kreisstraße von Hundersingen in Richtung Bichishausen unterwegs. Dabei kam er mit seiner Maschine am Beginn einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte eine rund fünf Meter tiefe Böschung hinab.

Der Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden an der nicht mehr fahrbereiten Suzuki beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt, die bis etwa 14.45 Uhr voll gesperrt werden musste. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (pol)