MÖSSINGEN. Schwere Verletzungen hat sich eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag zugezogen. Gegen 15.40 Uhr befuhr die 84-Jährige laut Polizei mit ihrem Fahrrad die Albblickstraße und wollte nach rechts in die Butzenbadstraße abbiegen. Dabei geriet sie offenbar mit dem Rad gegen den Bordstein und stürzte zu Boden. Vom Rettungsdienst musste die Seniorin nachfolgend in eine Klinik eingeliefert werden. (pol)