Schwer verletzt: 76-Jähriger stürzt in Derendingen von Pedelec

TÜBINGEN. Ein Radfahrer musste am Montagnachmittag nach einem Sturz von seinem Pedelec in Derendingen in eine Klinik eingeliefert werden. Der 76-Jährige war laut Polizei gegen 16 Uhr mit einem Damen-Pedelec auf der Weinbergstraße unterwegs und wollte auf Höhe der Danziger Straße auf den Gehweg wechseln. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und zog sich trotz getragenem Fahrradhelm schwere Verletzungen zu. Der Senior wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. (pol)