Schockanruf in Mössingen: Seniorin um fünfstelligen Geldbetrag betrogen

MÖSSINGEN. Eine Frau ist am Dienstag Opfer skrupelloser Telefonbetrüger geworden. Die Mössingerin erhielt am Vormittag einen sogenannten Schockanruf, in dem ihr von einem vermeintlichen Staatsanwalt mitgeteilt wurde, dass ihre Tochter in Tübingen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Zuvor war das Gespräch von einer weinenden jungen Frau geführt worden, die die Mössingerin für ihre Tochter hielt.

Zur angeblichen Abwendung einer Untersuchungshaft der Tochter verlangte der selbst ernannte Staatsanwalt die Bezahlung einer Kaution. Die in Angst versetzte Frau schenkte der frei erfundenen Geschichte Glauben und übergab später an ihrer Wohnanschrift an einen Komplizen des Anrufers, der sich als Polizeibeamter ausgab, einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Später flog der Betrug auf.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen fordert, dann sofort auflegen.

