Schnee auf der Fahrbahn: Unfall und Stau bei Genkingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Ein witterungsbedingter Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen in Genkingen ereignet. Eine 31-Jährige war kurz vor 8.30 Uhr mit einem Ford Mondeo auf der Undinger Straße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. In der Rechtskurve am Ortsende geriet sie auf schneebedeckter Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Audi Q3 einer 36 Jahre alten Frau zusammen. Durch die Kollision wurden die Audi-Lenkerin und ihr 75 Jahre alter Beifahrer ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt. Die Frau konnte vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Senior wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.

Ein zwei Jahre alter Junge, der sich im Fahrzeug der Unfallverursacherin befand, wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Über Verletzungen bei dem Kind liegen noch keine Erkenntnisse vor. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Zudem musste ein vollbeladener Lkw samt vollbeladenem Anhänger im Stau zwischen Undingen und Genkingen auf der L 382 anhalten. Auf eisglatter Fahrbahn geriet der schwere Laster ins Rutschen und kam ins angrenzende Bankett. Beim Versuch, auf die Fahrbahn zurückzukommen, fuhr sich der Lkw im Grünstreifen fest und musste mit einem Spezialfahrzeug geborgen werden. Dies führte zusätzlich zu weiteren Behinderungen, da der Verkehr nur einspurig an dem verunglückten Gespann vorbeifahren konnte. (pol)