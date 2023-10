Schlägerei in der Nähe der Reutlinger Eishalle - Angreifer fliehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einer Auseinandersetzung sind die Einsatzkräfte am Sonntagabend in die Rommelsbacher Straße gerufen worden. Mehrere Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem es im Bereich einer dortigen Schule zu einer Auseinandersetzung gekommen sein soll, bei der zwei 23-Jährige offenbar von mehreren flüchtig Bekannten angegangen worden waren. Zwischen den 23-Jährigen und den Angreifern war es zuvor offenbar noch zu einem Gespräch gekommen. Anschließend flüchteten beide in Richtung der Eishalle.

Während einer der 23-Jährigen unverletzt blieb, erlitt der andere nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den möglichen Hintergründen und dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung, aufgenommen. (pol)