Schlägerei in Tübinger Neckargasse: Junger Mann zückt Messer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Im Rahmen einer Schlägerei hat in der Nacht zum Samstag gegen 23.05 Uhr in der Neckargasse ein junger Mann ein Messer gezückt. Das teilte die Polizei mit. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten vier Männer im Alter zwischen 19 und 25 Jahren in einen Streit. In dessen Verlauf zog ein Beteiligter ein Messer hervor und drohte damit seinen Kontrahenten. Stichbewegungen wurden jedoch nicht ausgeführt.

Die Situation führte dazu, dass mehrere Passanten über Notruf die Polizei alarmierten, welche kurze Zeit später vor Ort eintraf und die aggressiven Parteien voneinander trennte. Der Messerführende musste hierbei zu Boden gebracht und fixiert werden. Das Messer wurde sichergestellt.(pol)