Schlägerei in Reutlingen: Streit zwischen Passant und Anwohner eskaliert

REUTLINGEN. In der Nacht zum Samstag hat ein Streit zwischen Bewohnern und Passanten in Reutlingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung geführt. Das berichtet die Polizei. Gegen 2.45 Uhr unterhielten sich mehrere Personen so lautstark in der Arbachstraße, dass die Nachbarschaft sich gestört fühlte. Insbesondere aufgrund des Umstandes, dass offenbar ein Glaseinsatz einer Hauseingangstür durch die Gruppe beschädigt wurde, entschloss sich unter anderem ein 45-jähriger Bewohner die Störenfriede anzusprechen und zur Rede zu stellen.

Im Verlauf des Gespräches kam es zum Streit und nachfolgend zum wechselseitigen Schlagabtausch zwischen dem Anwohner und einem 58 Jahre alten Mann, der Teil der Gruppe war. Ernsthaft verletzt wurde hierbei niemand, allerdings konnte sich der offenbar 45-Jährige selbst nach Eintreffen der Polizei nicht beruhigen und bedrohte die Beamten sogar, sodass er schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Hiergegen leistete er Widerstand, wodurch sich zwei Beamte leichte Verletzungen zuzogen, ihren Dienst aber fortsetzen konnten. Der Mann musste die Nacht in der Zelle verbringen und sieht nun ebenso wie sein Kontrahent mehreren Anzeigen entgegen. (pol)