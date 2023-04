Schläger prügeln auf 19-Jährigen in Tübingen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Leicht verletzt worden ist ein 19-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 2.00 Uhr in der Pfleghofstraße. Der 19-Jährige hielt sich in einer dortigen Gaststätte auf. Als er diese verließ, wurde er von mehreren bislang unbekannten Tätern geschlagen und getreten. Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte das Opfer ab. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen erbrachte keinen Erfolg. Den Grund für die Auseinandersetzung konnte der 19-Jährige nicht nennen. (pol)