Sattelzugfahrer gerät auf Pfullinger Stuhlsteige auf Gegenfahrspur und verursacht Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Auf der Stuhlsteige hat sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Gegen 7.10 Uhr war dort laut Polizei ein 62 Jahre alter Mann mit einem Sattelzug in Richtung Sonnenbühl unterwegs, wobei er ersten Erkenntnissen zufolge in einer Rechtskurve über die Mittellinie hinweg teilweise auf die Gegenfahrspur geriet.

Ein in Richtung Pfullingen fahrender 22-Jähriger bremste seinen Citroën daher stark ab, worauf ein nachfolgender 21-Jähriger mit seinem Fiat ins Heck des Citroën krachte. Hierbei zog sich der 22-Jährige augenscheinlich leichte Verletzungen zu, weshalb er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Beide Autos mussten später abgeschleppt werden. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 10.000 Euro. (pol)