Sattelzug bei Gomadingen abgedrängt und geflüchtet - Zeugen gesucht

GOMADINGEN. Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag, gegen 14 Uhr, an der Einmündung L230 / L247, dem sogenannten Marbacher Dreieck, ereignet hat, sucht das Polizeirevier Münsingen. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war ein 35-Jähriger mit seinem weißen Sattelzug MAN auf der L230 von Münsingen kommend in Richtung Gomadingen unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur L 247 soll ihm, wie er angab, aus Richtung Gomadingen ein Pkw mittig auf der Fahrbahn entgegengekommen sein.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der Lkw-Fahrer scharf abbremsen und nach rechts ausweichen. Nachfolgend kam der Sattelzug aufs Bankett, überfuhr zwei Leitpfosten, rutschte in den Straßengraben und beschädigte einen Entwässerungsschacht. Dabei wurde der Sattelauflieger so schwer beschädigt, dass er anschließend aufwändig geborgen werden musste. Der Fahrer des unbekannten Pkws, zu dem keine weitere Beschreibung vorliegt, flüchtete in Richtung Münsingen. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der Sachschaden am Sattelzug wird auf etwa 10.000 Euro, der entstandene Flurschaden auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Münsingen, Telefon 07381/9364-0. (pol)