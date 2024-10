Rote Ampel missachtet: Drei Verletzte nach Autounfall auf der B28 in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstag, gegen 23.35 Uhr hat sich in Reutlingen, auf der B28, Schieferstraße, ein Verkehrsunfall ereignet, bei welchem drei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurden. Das berichtet die Polizei. Ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw BMW, Typ 3, befuhr die Auffahrt von der Sondelfinger Straße auf die Schieferstraße in Richtung Metzingen. An der dortigen Lichtzeichenanlage missachtete er das für ihn gültige Rotlicht und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Hier kollidierte er mit dem Pkw VW T-Roc einer 53-jährigen Fahrzeugführerin, welche aus Richtung Silberburgstraße bei Grünlicht in den Einmündungsbereich einfuhr.

Die Fahrzeugführerin und ihre 46-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Die 55-jährige Beifahrerin der Unfallgeschädigten wurde ebenfalls leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von 10.000 Euro. (pol)